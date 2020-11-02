Eski AK Parti Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı Ekrem Özgür Duman depremde hayatını kaybetti
İZMİR'de meydana gelen depremde enkaz altından kalan eski AK Parti Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı Avukat Ekrem Özgür Duman’ın cansız bedenine ulaşıldı.Abone ol
Geçtiğimiz cuma günü saat 14.50 sıralarında merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.6’lık depremde Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Rıza Bey apartmanı depremin şiddetine dayanamayarak yıkılmıştı.
Ekiplerin enkazda gece gündüz çalışmaları devam ederken, eski AK Parti Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı Avukat Ekrem Özgür Duman’dan acı haber geldi. Ekipler, Duman’ın cansız bedenine ulaştı.