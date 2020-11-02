CHP’li Seyit Torun: Çürük yapılar bakanlığa 10 yıl önce bildirdi, neden gereği yapılmadı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir'i sarsan depremle ilgili “Belediyeler İzmir’de 11 binin üzerinde binayı denetlemiş. Bayraklı Belediyesi, yıkılan 3 bina dahil, Bayraklı’da 208 çürük bina tespit edip Çevre Bakanlığı’na bildirmiş. Neden gereği yapılmadı” sorusunu yöneltti.

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CHP'li Seyit Torun, “2010'da Bayraklı Belediyesi, Deprem Etüt Merkezi kurarak, sadece Bayraklı'da değil diğer ilçelerde bulunan çürük ya da depreme dayanıklı olmayan yapıları tespit etmiş." ifadelerini kullandı.

CHP'li Seyit Torun, açıklamasına şöyle devam etti:

"Raporlar gerekli yerlere iletildiği halde ne yapıldı?"

İzmir'de yaklaşık 11 binin üzerinde bina denetlenmiş. Bayraklı'daki 80 binanın oturulamaz durumda, 113 binanın ikinci grup güçlendirilmesi gerektiği, 15 binanın da birinci grup yani tamir edilmesi gerektiği yönünde tespit etmiş.

Bu binalardan Karagül sitesi, Doğanlar ve Rızabey apartmanları depremde yıkıldı.

Bu binalarla ilgili tutulan raporlar, ilgili yerlere iletilmiş. Raporlar gerekli yerlere iletildiği halde ne yapıldı? Hangi tedbirler alındı? Görevlerini neden yapmadılar?

Torun, hasarlı ve riskli binalar konusunda yetkinin tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olduğunu belirterek, “Bu konuda tam yetki bakanlığın. Belediyelerin ne ceza kesme ne de yıkım yetkisi bulunuyor” diye konuştu.