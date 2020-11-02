İzmir depreminin kahramanları anlattı: Gidin dendiğinde bütün ekibimizin yüzü asılıyor

Bayraklı ilçesinde bulunan ve depremde yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışma yürüten 911 Arama Kurtarma Genel Başkanı Mustafa Gürsoy, enkaz altından sağ vatandaş çıkarttıkça, yorgunluk hissetmediklerini dile getirdi. Gürsoy, "Depremin hemen sonrasında buraya geldik. AFAD ve Sivil Savunma Birlik Müdürlüğünden kağıdımızı aldık ve enkazda çalışmaya başladık. Enkaz bölgesinde diğer ekiplerle birlikte koordineli çalışıyoruz. Orada gayet disiplinli bir çalışma yürütüyor, zamanla yarışıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda saniyeler çok önemli olduğu için yorgunluk hissetmiyoruz. Yorgun olduğumuzu hissettiğimizde ekipleri değiştiriyoruz ancak yorgun olsak bile hala çalışmak istiyoruz. Ama mecburen yorulduğunu fark ettiğimiz arkadaşları dinlenmeye gönderiyoruz. Çünkü dinlenmeden çalışırsak bu da dikkat dağınıklığına sebep olur. Tecrübeyle, bilgiyle bir insanın hayatını kurtarmaya çalışmak, yeri geldiğinde kurtarmak, bize bir sevinç kaynağı oluyor. Tarifsiz bir mutluluk yaşıyoruz. Yorgunluk da kalmıyor" diye konuştu.