BIST 1.112
DOLAR 8,36
EURO 9,74
ALTIN 505,57
HABER /  DÜNYA

Ülkede durum vahim! Fransa’da her 30 saniyede 1 kişi Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatıyor

FRANSA Başbakanı Jean Castex, ülkede her 30 saniyede bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yattığını bildirdi.

Abone ol

Başbakan Castex, tepki çeken sokağa çıkma yasağıyla ve diğer Kovid-19 önlemleriyle ilgili, kamu televizyonu TF1’e açıklamalarda bulundu.

Halktan, özellikle esnaftan Kovid-19 tedbirlerine uymakta ısrarcı olmaları çağrısında bulunan Castex, hükümetin, tepkilere neden olan sokağa çıkma yasağı kapsamında alınan kararlardan geri adım atmayacağını ifade etti.

 Fransa'da her 30 saniyede Kovid-19 kapan bir kişi hastanelik oluyor

Castex, Avrupa'de ve Fransa'da Kovid-19 vaka sayısının oranında büyük artış yaşandığına dikkati çekerek "Salgından bu yana 37 bin vatandaşımızı kaybettik. Her 30 saniyede bir -içlerinde yaşlı olmayanlar da var- Kovid-19'a yakalanan 1 kişi hastanelik oluyor." diye konuştu.

Ülkede yoğun bakım ünitelerinin, gerekli adımlar atılmasa, 15 günde dolacağı uyarısında bulunan Castex, halihazırda yoğun bakım ünitesine bağlı 3 bin 600 kişi sayısının kasım ayı içerisinde 6 bin civarına çıkacağını kaydetti.

 Son 24 saatte 46 bin 290 vaka 

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'da 231 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 37 bin 19'a ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 46 bin 290 artışla 1 milyon 413 bin 915'e çıktı.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüste yeni risk! Hastanedeki 100 hastadan biri felç geçiriyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'deki depreminin 58. saatinde mucize 14 yaşındaki idil kurtuldu
İzmir'de umutlar bu kez acıya dönüştü!
Damat gelini dövdü! Valilikten açıklama var
Ekrem Pakdemirli, Buse'nin kurtarılış sürecini anlattı
Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti
ABD Başkanı Trump seçim anketlerinde Biden'dan 7,2 puan geride
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'a mesaj gönderdi! Japonya Başbakanı'ndan Türk halkına başsağlığı
İzmir depreminde ölü sayısı kaç oldu? 3. günde enkazlarda son durum
Saplantılı aşık damat adayını öldürdü!
Yavuz Bahadıroğlu'nun sağlık durumu! Oğlu açıkladı
Beşiktaş taraftarından Adem Ljajic'e tepki
AFAD açılımı nedir AFAD görevleri nelerdir?
Yorumlar