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HABER /  POLİTİKA

Murat Kurum: Depremzede vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi İzmir'den yaptığı açıklamada, "Depremzede vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı, 13 bin TL taşınma ve kira yardımı yapacağız" dedi.

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Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rıza Bey Apartmanı'ndaki incelemelerden sonra açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum, yaptığı açıklamada, depremin olmasından 52 saat geçmesine rağmen tüm çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Depremzedelere 30 bin TL eşya, 13 bin TL taşınma ve kira yardımı

Yıkılmış ve yıkılacak binalardan eşyalarını alamayan vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı, 13 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılacağını belirten Bakan Kurum, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda" dedi.

Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışması hakkında da konuşan Kurum, "Yan taraftaki görmüş olduğumuz binaların da hasar tespitlerini yaptık. Ağır hasarlı binalar olduğu için onları da anbean lazer tarayıcılarla takip ediyoruz. Oradaki herhangi bir hareket veya yıkılma riski enkazda arama kurtarma faaliyeti yapan arkadaşlarımızın can güvenliği riski açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

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