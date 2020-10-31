Grip aşısı yaptırdıktan sonra ölenlerin sayısı 85'e yükseldi

Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantılı olduğu düşünülen ölümlerin sayısı 85'e yükseldi. Sağlık yetkilileri, ölümlerle aşılar arasında bir bağlantı olmasına ihtimal vermediklerini söylüyor.

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Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KCDC), çoğu 70 ila 80 yaşlarında 85 kişinin mevsimsel grip aşısı olduktan sonra yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ölümler ülkede aşı güvenliğine ilişkin endişelere yol açarken, KCDC yetkilileri ölümlerin 72'sinde aşının doğrudan etkisinin olmadığını, 11 vakanın ise halen soruşturulduğu belirtti.

Ölen kişilerin 34'ünün 80, 37'sinin 70 yaş üstünde, 4'ünün 60'larında, 8'inin ise daha genç olduğu kaydedildi.

"Program askıya alınsın"

Ancak sağlık çalışanları sendikası Kore Tıp Birliği (KMA) hükümetin programı askıya almayı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Yonhap haber ajansına göre KMA yetkilisi Min Yang-ki, "Aşı programının devam etmesi konusunda hemfikiriz. Hükümetten programı temelli durdurmasını istemiyoruz. Ama ölümlerin nedeni belirleninceye kadar programın bir hafta kadar askıya alınmasını istiyoruz" dedi. Güney Kore'de gripten her yıl yaklaşık üç bin kişi ölüyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken olası bir grip salgınının sağlık sistemi üzerinde ilave yük oluşturmasını engellemeye çalışan hükümet aşı kampanyasını geçen ay başlatmıştı.

Aşı programı, daha önce buzdolabında tutulması gereken beş milyon doz aşının bir sağlık kuruluşuna taşınırken oda sıcaklığına maruz kaldığının ortaya çıkması üzerine üç hafta süreyle askıya alınmıştı. Programa 13 Ekim'de tekrar başlandı ve bugüne kadar 8,3 milyon kişiye daha aşı yapıldı. Bu kişilerden 350'sinde ters reaksiyon görüldü.

Aşıları kim üretiyor?

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre ülkede yapılan aşıları GC Pharma, SK Bioscience, Korea Vaccine, Boryung Biopharma adlı yerel üreticilerle Fransız Sanofi firması tedarik ediyor. Ölen 25 kişiden dördüne SK Bioscience, beşine Boryung, beşine GC Pharma, birine Korea Vaccine ve dördüne de Sanofi'nin aşısı yapıldı. Güney Kore'de üretilen aşıların başka ülkelere ihraç edilip edilmediği bilinmiyor.

Guardian, Sanofi'nin bu programdaki aşılarının başka ülkelerde kullanılıp kullanılmadığının da bilinmediğini yazdı.