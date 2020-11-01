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Ibrahimovic şov yaptı Milan, Udinese'yi geçti

İtalya Serie A'nın 6. haftasına lider giren Milan, deplasmanda Udinese ile karşılaştı. Kırmızı-siyahlılar, 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'in 1 gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta rakibini 2-1 yendi ve liderliğini sürdürdü.

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İtalya Serie A'nın 6. haftasında Milan, Udinese deplasmanına konuk oldu. Milano temsilcisi, rakibini ilk yarı ve ikinci yarı attığı gollerle mağlup etmeyi başardı.

Milan'ın ilk golünde Zlatan İbrahimovic, ceza sahası içinde Kessie'ye yaptığı asistle kırmızı-siyahlıları 1-0 öne geçirdi. 48. dakikada penaltı kazanan Udinese skoru 1-1 yaptı.

Maçın bitimine 7 dakika kala defanstan seken topu rövaşata ile gole çeviren İsveçli yıldız, Milan'ın karşılaşmayı 2-1 yenmesinde katkıda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 89. dakikada yerini Krunic'e bıraktı.

Milan böylece lider geldiği deplasmandan lider döndü. Kırmızı-siyahlılar puanını 16'ya yükseltti. Udinese ise 3 puanda kaldı.

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