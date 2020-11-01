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İzmir Valisi Köşger'den vatandaşlara flaş uyarı! Evinize hırsızları almayın

İZMİR depremin yaralarını sarmaya çalışırken vicdansız hırsızlar da mesaiye başladı. Hasar tespiti yapmaya gitmiş görevli kılığındaki hırsızlar evleri soymaya başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den İzmirlilere çok dikkat çekici bir uyarı geldi.

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İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent sakinlerini uyaran Vali Yavuz Selim Köşger, hasar tespiti için evlerine yetkili ekipler dışında kimsenin girmesine izin vermemelerini istedi. Köşger, "Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin. Böyle gerekçelerle evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım" dedi.
Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 910 kişiden oluşan 450 ekibin sahada olduğunu belirtti.

Bu ekiplerin hasar tespitini sürdürdüğünü aktaran Köşger, "Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin. Böyle gerekçelerle evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım." ifadelerini kullandı. Öte yandan, vatandaşlardan gelen talep üzerine Bayraklı ve Seferihisar ilçelerindeki Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinin açık olduğu bildirildi.

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