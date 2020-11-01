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Burdur'da vakalar arttı! Köy karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı

Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Büyükyaka köyü pozitif Covid-19 vakalarının artması sebebiyle karantinaya alındı.

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Yeşilova Kaymakamlığı tarafından resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Büyükyaka köyünde Covid-19 vaka sayısının artması, buna bağlı olarak temaslı sayısındaki ciddi artış sebebiyle köyümüze giriş ve çıkışların sınırlandırılması ihtiyacını doğurmuştur. 31/10/2020 tarih ve 131 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararı ile 31/10/2020 saat 23.59’dan itibaren köy karantinası başlamıştır" açıklaması yapıldı. Yeşilova İlçe Jandarma Komutanlığı da köy girişlerini kapattı.

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