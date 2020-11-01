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İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi'nde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzü sardı

İhlas Haber Ajansı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi inşaatında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kampüsünde saat 14.50'de inşaat halindeki 7 katlı binanın 4. katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Binada çalışan işçiler dumanları fark ettikten sonra durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine başta Fatih istasyonu olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanların olduğu binaya itfaiye, yangına merdivenle müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yanan binada büyük çaplı hasar meydana gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturması sürüyor.


"Tüm binayı dumanlar kapladı"
Binada çalışan işçilerden biri, "İşçiler yukarıda çalışıyordu. İçerde de 2-3 kamyon strafor vardı. Onlar tutuşunca tüm binayı dumanlar kapladı. Biz burada çalışıyoruz. Kendi çabalarımızla arkadaşlara haber verdik. Kimseye bir şey olmadı çok şükür. İtfaiyeyi aradık. Onlarda hemen gelip müdahale ettiler. Yangın şuan için kontrol altına alındı. Yaralımız yok" dedi.


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