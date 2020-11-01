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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Süleyman Soylu bir süre dinlenecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak Soylu'nun bir süre dinleneceğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir süre dinleneceğini belirterek, "Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan arkadaşım Süleyman Soylu’nun COVID-19 testi pozitif çıktı. Pandemi boyunca çok desteğini gördük. Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna pek uygun olmasa da bir süre dinlenecek. Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele. Geçmiş olsun değerli kardeşim" dedi.

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