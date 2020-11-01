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İzmir'de enkaz altında bulundu! Hemen polise teslim etti

Anadolu Ajansı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremin ardından arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü Emrah Sitesi'nde görevli bir itfaiye eri, içinde para ve ziynet eşyası bulunan el çantasını polise teslim etti.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiye eri Alim Mutaf, Emrah Sitesi'ndeki çalışmalar sırasında içinde 2 bilezik, 1'er adet Cumhuriyet altını, çeyrek, yarım altın ile bir miktar para bulunan el çantası buldu. Mutaf, çantayı polise teslim ederken, içinden çıkan kimlikten çantanın halen enkaz altında bulunan bir kişiye ait olduğu belirlendi.

Alim Mutaf, çantayı hafriyat malzemeleri arasında atacağı anda içine bakmayı düşündüğünü ve para ve altınları gördüğünü söyledi. Mutaf, "Böyle bir harekette bulunduğum için mutluyum. Umarım o çantanın sahibi de enkaz altından sağlıklı bir şekilde çıkar. Bana ulaşırsa onunla tanışmak isterim." dedi.

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