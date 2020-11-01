İzmir'de deprem sonrası görüntülendi! Hepsi yan yana sıralandı
İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklük deprem sonrası yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürerken, hasarlı apartmanlarda yaşayanlar, tedirginlik yaşadığı için evlerine giremeyen vatandaşlar için kentin belirlenen alanlarına çadır kentler kuruldu.
İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklük deprem sonrası yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürerken, hasarlı apartmanlarda yaşayanlar, tedirginlik yaşadığı için evlerine giremeyen vatandaşlar için kentin belirlenen alanlarına çadır kentler kuruldu.
Vatandaşlara bölgedeki AFAD, Kızılay, belediyeler başta olmak üzere çeşitli STK’lar, gıda, yatak, battaniye ve sıcak içecek ikramlarını sürdürüyor. Gündüz saatlerinde 20 ila 21 derece arasında gerçekleşen hava sıcaklığı gece saatlerinde ise yarıya inerek 11 dereceye indi.
Çadırlarda kalan vatandaşlar ise hasta olmamak için battaniyelere sarılarak ısınmaya, bir yandan da yaşadıkları o korku dolu dakikaları unutmaya çalışıyor.
Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 1244 çadır, 100 genel maksat çadırı, 5 bin 232 battaniye, 4 bin 88 yatak, 3 bin 100 uyku seti, 4 duş- wc konteyner yerleştirildi.