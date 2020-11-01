Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Kuzu mesajı!

AK Parti kurucularından Burhan Kuzu'nun ölümü sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

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Üç dönem AK Parti milletvekilliği yapan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kuzu'nun vefatı siyaset dünyasını üzüntüye boğdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kuzu'nun vefatının ardından bir taziye mesajı yayınladı.Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum.