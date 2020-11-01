Trabzonspor'da Newton dönemi bitti! İşte 4 hoca adayı

Eddie Newton'un görevine son veren Trabzonspor'da teknik direktör adayları arasında Tamer Tuna bir adım önde. Listede Abdullah Avcı, M.Reşit Akçay, Fatih Tekke ve Şota Arveladze de var.

Abone ol

Trabzonspor'da geçen sezon ligin bitimine bir hafta kala takımın başına getirilen Eddie Newton ile üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası yollar ayrıldı.

Başakşehir ve Fenerbahçe yenilgilerinin ardından 3-1 öne geçilmesine rağmen 4-3 kaybedilen Kasımpaşa maçıyla kredisini tüketen İngiliz hocaya dün sabah görevine son verildiği tebliğ edildi. Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada Newton'un 333 bin Euro'luk alacağının ödeneceğini bildirdi.

Tamer Tuna ile temasa geçildi

Trabzonspor'da teknik adam arayışları başlarken, gündeme birçok isim geldi. Adaylar arasında Abdullah Avcı, Tamer Tuna, Mustafa Reşit Akçay, Fatih Tekke ve Şota Arveladze var. Avcı ile daha önce bir görüşme yaptığı bilinen yönetimin, Tuna ile de iletişime geçtiği öğrenildi. Adayların içinde 44 yaşındaki Tamer Tuna'nın bir adım öne çıktığı öğrenildi.