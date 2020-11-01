İzmir seferberliğinde 3. gün

İzmir’deki deprem sonrasında acil koduyla harekete geçen İHH Arama Kurtarma ekipleri, depremin üçüncü gününde de depremzedeleri yalnız bırakmadı. Ekipler bir yandan arayıp kurtardı, diğer yandan da yaraların sarılması için çalıştı.

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İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tüm Türkiye’nin kalbi depremzedeler için attı. Haberi alır almaz İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetim Birimleri harekete geçti. İHH Genel merkezinde kurulan Afet Yönetim Masası’nda son durum değerlendirildi.

İlk etapta 260 kişi bölgeye gönderildi. Daha sonra ise yeni takviyelerle birlikte bu sayı 287’ye yükseltildi. Arama kurtarma personel ve gönüllülerinden oluşan İHH ekibi; İstanbul, Bursa ve 32 ilden yola çıktı. Genç İHH ve İHH Kadın Kolları, bölgede psikososyal destek çalışmaları yapmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

İHH ekipleri, 52 araç, 1 adet arama kurtarma botu ve 1 adet de mobil aşevi ile bölgedeki hem arama kurtarma hem de insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Altar ve Wolter 3 farklı bölgeden tepki verdi

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için hassas koku duyusuna sahip arama kurtarma köpekleri, enkaz altında kalan depremzedeleri aramak için Bursa ve Eskişehir’den bölgeye intikal ettirildi. İHH Arama Kurtarma Köpeği Altar ve Wolter, 3 farklı bölgede tepki verdi ve enkaz altında kalan kişilerin yerini tespit etti.

Acil yardımlar bölgede

Depremin ardından İHH Marmara Afet Koordinasyon Merkezi’nden bin adet battaniye İzmir’e gönderildi. Şimdiye kadar battaniyelerin 400’ü AFAD çadırlarında konaklayan depremzede ailelere ulaştırıldı. Ayrıca Koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 bin 600 adet maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Depremzedelere sıcak yemek

Hatay’dan hareket eden mobil aşevi Bayraklı’da konuşlandırıldı. 2 bin 800 kişiye çorba ve 500 kişiye de sıcak yemek ikramı yapıldı. Depremzedelere ayrıca su ve meyve suyu dağıtılıyor. Çocuklara ise bin 24 adet çikolata ve bisküvi ulaştırıldı.

Kriz bitene dek

İHH Afet Yönetim birimleri, kriz sona erene dek bölgede hem arama kurtarma çalışmalarına devam edecek hem de İzmir halkına yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdürecek.