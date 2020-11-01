BIST 1.112
DOLAR 8,35
EURO 9,67
ALTIN 504,29
HABER /  YEREL

Giresun'da vakalar artınca bir mahalle daha karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı

GİRESUN’un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde bir mahalle karantinaya alındı.

Abone ol

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla Ören beldesindeki Belen Mahallesi'nde dün gece yarısından itibaren karantina uygulanması kararı aldı.

Konuyla ilgili kararı Belen Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kara sosyal medya hesaplarından paylaşarak, mahalle halkına uyarılara ve kurallara uyulması konusunda çağrıda bulundu. Muhtar Kara yaptığı paylaşımda, “Belen Mahallemiz Gümüşlü Deresi, Kale yanı arasında Covid-19 vaka sayısının fazla olmasından dolayı dün gece 24'den itibaren Eynesil Hıfzıssıhha kararı ile 14 gün karantinaya alınmıştır. Buradan Ortabağ'a yaya, araç girişi ve çıkışı yasaklanmıştır. Vatandaşlarımın kendi sağlıkları ve ceza almamaları için kurallara uymaları önemle rica olunur" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Siirt'te üretiliyor Avrupa'dan sipariş yapıyor! Fiyatı dudak uçuklattı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yargıtay'dan önemli karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor
Konya'da bir kişi başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Fahrettin Koca'dan İzmirlilere uyarı: Yeni kayıpların önüne geçelim
İzmir depreminin son bilançosu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Hayat bir kez daha kazandı
Ege Kuşadası Körfezi'nde 4.5 şiddetinde deprem! AFAD duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
Kocaeli'de korkutan yangın! Gökyüzü simsiyah oldu
İstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı! Fiyatlar bir ayda yüzde 2.45 arttı
Bilinci açılan Muhittin Böcek'in son durumu açıklandı: Enfeksiyon bulguları...
Kütahya'da vakalar patladı! O ilçede berberler kapatıldı, eğitime ara verildi
Vahide Perçin kimdir kaç yaşında kızı ve eşi kimdir?
Yorumlar