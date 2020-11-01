Burhan Kuzu koronavirüs için 'sosyal medyanın abartısı' demiş! Olay paylaşım...

Prof. Dr. Burhan Kuzu, koronavirüs nedeniyle bugün hayatını kaybetti. Kuzu'nun salgının ilk bayladığı dönemde attığı bir tweet ise yeniden gündeme geldi. Burhan Hoca, koronavirüs için "sosyal medya abartısı" demiş...

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AK Parti'nin kurucularından ve Cumhurbaşkanlığı fahri Başdanışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından daha önce yaptığı bir paylaşım tekrar dolaşıma sokuldu. Burhan Kuzu, 23 Mart'ta yaptığı paylaşımda koronavirüsü 'sosyal medyanın abartısı' olarak nitelendiriyor. Bir takipçisinin cevabı ise dikkat çekici.

Burhan Kuzu 23 Mart 2020 tarihli Twitter paylaşımında "Ebola 1976’da 13 bin; Sars 2002’de 8 bin; Mers 2012’de 858;Domuz gribi 2009’da 8238 can aldı.Aslında yakalanan kişiler ile ölenlerin oranı Covid-19’dan daha fazla. Daha çabuk yayılıyor ama daha az öldürücü Peki neden dünya diken üstü? Sosyal medyanın abartısı dışında bir şey mi var?" ifadelerini kullanıyor.

Burhan Kuzu'nun bir takipçisi ise "İnşaallah yakalanırsınız ve aslında hiç de önemli olmadığını bizlere gösterirsiniz hocam. Halkın bu ispata ihtiyacı var" cevabı vermiş...