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Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman, gollerine devam ediyor

Bursaspor’un genç santrforu Ali Akman, Boluspor karşısında da boş geçmedi. 18 yaşındaki oyuncu, attığı iki golle galibiyette önemli rol oynarken, gol sayısını da 7’ye çıkararak gol krallığı yarışına ortak oldu.

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Bursaspor’un genç yeteneği Ali Akman, gollerine bu hafta da devam etti. Bursa temsilcisinin, TFF 1’inci Lig’de Boluspor’u 4-2 yendiği maçta sahneye çıkan 18 yaşındaki santrfor, attığı iki gol ile maçın yıldızı oldu. Böylelikle, ligde geride kalan 8 maçtaki gol sayısını da 7’ye çıkaran genç oyuncu, gol krallığı yarışında da zirveye ortak oldu.

SEZONA İYİ BAŞLADI
Bu sezon Bursaspor’un oynadığı tüm resmi maçlara ilk 11’de başlayan Ali Akman, 6 maçta da tam süre aldı. Ligin ilk iki haftasında Adana Demirspor ve Altınordu ağlarını havalandıran genç santrfor, sonraki iki maçı boş geçmesine karşın; 5’inci haftada oynanan Balıkesirspor maçında attığı 2 gol ve bir asistiyle yeniden yıldızını parlattı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
Son iki haftada da gollerine devam eden Ali Akman, Akhisarspor deplasmanında takımının tek golünü kaydederken, Boluspor karşısında da attığı gollerle dikkat çekti. Genç oyuncu, karşılaşma sonrası da büyük sevinç yaşadı. Akman aynı zamanda, takımının en fazla gol katkısı veren oyuncusu konumunda yer alıyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSINI KATLADI
Geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci yarısında, genelde oyuna sonradan dahil olan Ali Akman, Play-Off maçlarında forma şansı bulamazken; ligde ter döktüğü 450 dakikada 2 gol ve bir asist gerçekleştirdi. Kupa maçlarında da 2 gol atarak, geçtiğimiz sezonu 4 gol ve bir asist ile tamamlayan Ali Akman, bu sezon ilk 11 şansı bulmasının ardından, performansını katlayarak sürdürdü.

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