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Ege Kuşadası Körfezi'nde 4.5 şiddetinde deprem! AFAD duyurdu

İZMİR Seferihisar açıklarında önceki gün meydana gelen 6,6 büyüklüğünde depremin ardından Ege Denizi'nde depremler sürüyor. AFAD Kuşadası Körfezi'nde 10:05'te 4.5 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Ege'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında  4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.05'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası Körfezi'nin 17,62 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

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