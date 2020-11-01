BIST 1.112
DOLAR 8,35
EURO 9,67
ALTIN 504,29
HABER /  SAĞLIK

Şok araştırma! Covid-19'dan ölen hemşirelerin sayısı Birinci Dünya Savaşı'ndakiyle eşitlendi

Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, Birinci Dünya Savaşı'yla aynı sayıda hemşirenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Abone ol

130 ulusal hemşireler birliğinin toplandığı Uluslararası Hemşireler Birliği, Covid-19 pandemi başladığından bu yana 1500 hemşirenin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu sayının, Birinci Dünya Savaşı'nda bilinen hemşire ölümleriyle aynı olduğu belirtildi. 

Öte yandan ICN'nin topladığı ölüm sayısı verilerin erişilebilir olduğu 44 ülkeyi kapsıyor. Pandemi nedeniyle hayatını kaybeden hemşirelerin sayısının bundan daha fazla olabileceği vurgulandı. 

The Independent'ta yer alan habere göre, ICN'in küresel Koronavirüs vakaları üzerine yaptığı başka bir analiz ise dünya genelinde 20 bin sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini gösteriyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Arnavut gazeteci Anisa Bahiti: Avrupa'nın başarısızlığının faturası Erdoğan’a kesiliyor
İzmir'de felaket göz göre göre gelmiş! Yıkılan iki bina 'tescilli çürük' çıktı
'Erdoğan'a hakaret etmedim' diyen Macron'dan karikatür açıklaması
Prof. Dr. Burhan Kuzu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!
İtfaiyeci enkazda bulduğu altınları polise teslim etti! Altınların sahibi halen enkaz altında
Ankara'da kaza sonrası yanan otomobilde 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı
ÖNCEKİ HABERLER
Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor
İzmir'deki deprem sonrası flaş karar! THY'den ücretsiz bilet değişimi duyurusu
Barcelona Deportivo Alaves'e takıldı Real farklı kazandı
Liverpool rekor egale etti; 85'te 3 puana ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. bölüm fragmanı
Yorumlar