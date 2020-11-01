Şok araştırma! Covid-19'dan ölen hemşirelerin sayısı Birinci Dünya Savaşı'ndakiyle eşitlendi

Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, Birinci Dünya Savaşı'yla aynı sayıda hemşirenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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130 ulusal hemşireler birliğinin toplandığı Uluslararası Hemşireler Birliği, Covid-19 pandemi başladığından bu yana 1500 hemşirenin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu sayının, Birinci Dünya Savaşı'nda bilinen hemşire ölümleriyle aynı olduğu belirtildi.

Öte yandan ICN'nin topladığı ölüm sayısı verilerin erişilebilir olduğu 44 ülkeyi kapsıyor. Pandemi nedeniyle hayatını kaybeden hemşirelerin sayısının bundan daha fazla olabileceği vurgulandı.

The Independent'ta yer alan habere göre, ICN'in küresel Koronavirüs vakaları üzerine yaptığı başka bir analiz ise dünya genelinde 20 bin sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini gösteriyor.