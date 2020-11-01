Almanya Başbakanı Merkel'in maskesi sahte çıktı! Rezaletin büyüğüne bak

ALMANYA koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan edildi. Yarından itibaren ülkenin 'yarım kapanma' kararını duyuran Başbakan Merkel'in basının karşısına çıktığı karonavirüs maskesi Çin malı çakma bir maske olduğu ortaya çıktı.

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Dünyada koronavirüse karşı en güvenilir maskelerden biri olan FFP2 görünümlü maskeyi, bu alanda uzman olan tıbbi koruyucu malzemeler üreten Lindancare GmbH'nın CEO'su Philipp Heymann inceledi.

Bild Gazetesi'ne maskeyi değerlendiren ve sahtelikleri tek tek gösteren Heymann, “Sayın başbakanın taktığı maske sahte, muhtemelen Çin'den” dedi. Heymann, “FFP2 maskeleri, CE işaretinin arkasında bulunan ilgili kontrol ve test enstitüsünün işaretini taşır. Bu dört rakamlıdır. Almanya'da bu numaranın maskede bulunması zorunludur. Merkel'inkinde bu yok. Ayrıca maske hem FFP 2, hem de KN 95 standartlarıyla işaretlenmiş. Böyle bir şey mümkün değil. Farklı standart ve modeller aynı yerde kullanılmış. Bir arabaya hem Mercedes, hem de BMW demek gibi bir şey” ifadesini kullandı.



Alman Bild gazetesi Merkel’in maskesinin fotoğrafını paylaşarak, “CE işaretinin arkasında, kontrol eden birimin dört rakamlı sayısı olmalı. Bu eksik. KN 95 ve FFP 2, iki ayrı maske tipini gösterir. FFP 2, virüs geçirmez. Burada ikisi birden yazılmış. Bir arabaya Mercedes ve BMW yazılması gibi. EN 149:2001+A1:2009 işaretleri, maskenin “sözde” AB onayı olduğunu gösteriyor” yorumunu yaptı.

Bu maskenin o kadar da koruyucu etkisinin olmadığı, “CE işaretinden sonraki kontrol aşamasının eksikliği nedeniyle” virüsü geçirebileceği belirtilirken, yine de ev yapımı maskeden iyi sayılabileceği belirtiliyor.