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İzmir'de 33 saat sonra bir mucize kurtuluş daha! 50'li yaşlarda vatandaş kurtarıldı

Anadolu Ajansı

İZMİR'de deprem sonrası aralıksız çalışmaların sürdüğü Rıza Bey Apartmanı'ndan 45-50'li yaşlarda erkek vatandaş yaralı olarak kurtarıldı.

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İzmir'de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremde birçok bina yıkılırken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, akşam saatlerinde Rıza Bey sitesinde yıkılan bir apartmanın enkazından bir kadını çıkarmış arkasında o kadın ambulansta vefat etmişti.

Sağ olarak kurtarılan kişiler arasında 33 saat sonra bir vatandaş daha dahil oldu. Kurtarılan vatandaşın ilk belirlemelere göre 45-50'li yaşlarda olduğu kaydedildi.

Son olarak 9 binada arama-kurtarma çalışmaları sürerken 104 kişi enkazdan kurtarıldı.

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