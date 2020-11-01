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Marcao'dan sakatlık açıklaması: Umarım ciddi bir şey yoktur

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçından galip ayrılırken 2 oyuncusu sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. O futbolculardan biri olan Marcao, sakatlığı ile ilgili yarın MR çektireceğini belirtirken 'umarım ciddi bir şey yoktur' dedi.

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Cimbom, Babel'in golüyle 3 puana uzanırken, 2 yıldızı ise sakatlandı. Saracchi ve Marcao mücadeleyi yarıda bırakırken, Brezilyalı savunmacı sakatlığına dair konuştu.

Marcao, şu sözleri sarf etti:

"Ligin başındaki performansımıza ve şimdiki performansımıza bakarsak, yine de pozitif şeyler çıkarabiliriz. Öğrenmemiz, ders almamız gereken şeyler var. Her maç daha iyiye gitmemiz gerekiyor.

Sakatlığımla ilgili umarım ciddi bir şey yoktur. Yarın çekilecek MR ile belli olacak. Diğer taraftan, maçtan daha da önemlisi İzmir. Dualarım onlarla beraber. En kısa sürede toparlanmalarını umuyorum. Tüm takım olarak üzüldük. Kalbimiz, dualarımız İzmir'le"

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