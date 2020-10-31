Depremin habercisi olduğu söylenen Mavi Dolunay İstanbul'da görüldü

Depremi tetiklediği öne sürülen Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görüntülendi. İstanbullular, cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.

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Normalde 3 yılda bir gerçekleşen Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görüntülendi. Yıl içinde toplamda 12 defa oluşan Dolunay'dan biri olan Mavi Dolunay, İstanbul'da da vatandaşların objektifine yansıdı. Bu nadir doğa olayını gören İstanbullular, cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Depremle ilgisi var mı?

Öte yandan, Mavi Dolunay'ın İzmir'de meydana gelen yıkıcı depremle ilgisi olup olmadığı sorusunu ünlü astrolog Aysun Koç yanıtladı.

Aysun Koç, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"31 Ekim 17:49'da Boğa burcunun 08:38 derecesinde bir Uranüsyen Mavi Dolunay gerçekleşecek. Normalde bir ayda tek dolunay olur. Nadiren 2 dolunay olur. Bu nedenle bu ay olan ikinci dolunaya Mavi Dolunay diyoruz. Türkiye haritasının 12. evinde gerçekleşen dolunay İstanbul için 1. evrede gerçekleşecek.

"16 kasım'a kadar deprem riski devam ediyor"

Uranüs'le tam kavuşum halinde gerçekleşeceği için; beklenmeyeni bekle diyor adeta. Uranüs Boğa burcunda ve bu dolunayda başrolde olduğu için deprem zaten en belirgin etkisi. İzmir'den sonra, 16 Kasım'a kadar deprem riski devam ediyor maalesef. İkinci problemli konu olarak; Mavi Dolunay 12-6 aksında olduğu için, Kovid 19 sebebiyle hastanelerin daha çok dolacağını öngörebiliriz. Hapishanelerle ilgili gelişmeler de olabilir. Üçüncüsü ise; maalesef ekonomik dengesizliğin devam etmesi. Ülke olarak gizli düşmanlıklara maruz kalabiliriz."

İşte o fotoğraflar: