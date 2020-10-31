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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (31 Ekim 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10.252'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 375.367'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1506 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1506 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 323 bin 971'e yükseldi. Toplam test sayısı 14 milyon bin 814, ağır hasta sayısı ise 2075'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5.0 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin'' ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 2213 yeni vaka tespit edildi

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