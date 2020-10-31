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İngiltere'de 4 haftalık ulusal çapta sokağa çıkma yasağı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’de 5 Kasım tarihinden 2 Aralık’a kadar sürecek olan 4 haftalık ulusal çapta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

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Avrupa’da korona virüs salgınında İspanya ve Fransa’nın ardından İngiltere’de 1 milyon vaka sınırını aştı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 915 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 11 bin 660'a ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 326 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 46 bin 555'e yükseldiğini belirtti.

Başbakan Johnson, 4 hafta sürecek karantinayı duyurdu
İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) tespit edilen vaka sayısı 1 milyonu geçti. İngiliz medyası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yeni kısıtlamalar ve 4 haftalık karantina kararını duyurdu.

İngiltere’de son 24 saatte 21 bin 915 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 11 bin 660’a yükseldi.

İngiliz bakanlar ve sağlık uzmanlarıyla acil durum toplantısı düzenleyen Johnson eğlence mekanlarının kapanması ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağının uygulanması gibi yeni kısıtlamaları açıkladı.

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