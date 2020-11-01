İzmir'de 21 kişinin arandığı yıkılan Emrah Apartmanı’ndan kedi kurtarıldı

İZMİR depreminde Emrah Apartmanı'nda kayıp 21 kişiyi arama çalışmaları seferberlik içerisinde devam ediyor. Kurtarma çalışmalarında 32 saat sonra çıkarılan ilk canlı kedi oldu. Korkudan titreyen kediyi bir komşu sahiplenirken aileye hala ulaşılamadığı kaydedildi.

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İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından en büyük yıkımın yaşandığı binalardan birisi olan Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 283/15 Sokak’taki Emrah Apartmanı’nın enkazından şimdiye kadar 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Depremin meydana geldiği ilk anda sağ olarak kurtarılan 19 kişinin ardından geçen 32 saatte ölü veya sağ kimseye ulaşılamazken, aileleri tarafından kayıp ihbarında bulunulan 21 kişiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor.

32 saat sonra kurtarıldı, tırnaklarının koptuğu görüldü

Umutların her şeye rağmen devam ettiği Emrah Apartmanı toprak yığınına dönerken enkazından sevindirici ilk haber dakikalar önce geldi. İtfaiye ekipleri tarafından en kazdan çıkartılan British ırkı ev kedisi, binadan 32 saat sonra çıkartılan ilk canlı oldu. Korkudan tir tir titreyen ve enkazdan çıkmak için çabalarken tüm tırnakları kopan kedinin yaraları serumla temizlendi.

Kedinin sahiplerine henüz ulaşılamadı

Bir battaniyeye sarılan kedi, yıkılan binanın karşısında oturan bir komşu tarafından sahiplenildi. Kedinin sahiplerine henüz ulaşılamadığını ifade eden komşu, kediyi veterinere götürerek tedavisini yaptıracağını belirtti.