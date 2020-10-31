İzmir'de sevimli kediyi dostu kurtardı gözyaşları yaşadığı büyük korkuyu özetledi
İZMİR'deki deprem sonrası çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan kedi kurtarıldı. Arama-kurtarma köpeğinin koku alması üzerine başlatılan noktadan canlı kurtarılan kedinin ismi 'umut' oldu. Yüzündeki korku ve gözyaşları 'deprem' kabusunu özetledi.
Ege Denizi'nde, dün saat 14.51'de merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 17 bina yıkıldı. Halen 9 bina enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor, enkaz altındakilerin ailelerinin de umutlu bekleyişleri devam ederken moloz yığınları arasından kurtarılan kedinin yaşadığı korku dikkat çekti.
Yılmaz Erbek Apartmanı bilindiği üzere maalesef yıkılan binalar arasında oldu. O apartmanın zemin katındaki enkazda yapılan arama- kurtarma çalışmasına K-9 köpeği 'Bob'un bir noktadan koku alması üzerine ekipler o noktada yoğunlaştı.
Enkazı kazan ekipler, betonların altında tasması olan bir kediyle karşılaştı.
29 saat korkuyu yaşadı: Kedi, 29 saatin ardından ekiplerce enkazdan çıkarıldı. Tedirgin olan kedinin titrediği görüldü. Ekipler, kediye 'Umut' ismini verdi.