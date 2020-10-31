İzmir'de sevimli kediyi dostu kurtardı gözyaşları yaşadığı büyük korkuyu özetledi

Yılmaz Erbek Apartmanı bilindiği üzere maalesef yıkılan binalar arasında oldu. O apartmanın zemin katındaki enkazda yapılan arama- kurtarma çalışmasına K-9 köpeği 'Bob'un bir noktadan koku alması üzerine ekipler o noktada yoğunlaştı.