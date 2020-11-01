Sarıyer'de intihar: Ailesiyle tartışan genç denize atladı 'Ali'm yapma bunu...'
İSTANBUL Sarıyer'de ailesiyle tartıştıktan sonra denize atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Ailesi olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
Olay, Sarıyer sahilde Kalender Orduevi önünde 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşlarındaki bir genç, sahilde ailesiyle tartıştıktan sonra koşarak denize atladı.
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Ailenin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
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Uzun süre denizde kalan genç, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin müdahalesiyle denizden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.
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Acı olayı gerçekleştiren gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
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