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Enkazdan sağ çıkan Emine Teyze'nin torunundan acı haber geldi

İZMİR'deki depremin ardından 62 yaşındaki Emine teyze sağ olarak kurtarılmıştı. Enkaz altında kocası ve torunu Çınar Eren’i arama çalışmaları sürdü. Gece saatlerinde Çınar’dan acı haber geldi. Ekipler, enkaz yığınlarının arasında Çınar Eren’in cansız bedenine ulaştı.

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İzmir’de meydana gelen 6,6’lık deprem sonrasında yıkılan binalarda arama çalışmaları sürüyor. Yıkılan binalardan Barış Sitesinde ise yapılan arama çalışmalarında 62 yaşındaki Emine teyze ekipler tarafından sağ olarak kurtarılmıştı. Enkazdan çıkarılan Emine teyze torununun bulunduğu alanı ekiplere tarif etmiş ve ardından da ekipler o bölgede çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. Aynı enkazın altında Emine teyzenin kocasının da bulunduğu öğrenilirken, gece saatlerinde Emine teyzenin torunu Çınar Eren’den acı haber geldi. Ekipler, enkaz yığınlarının arasında Çınar Eren’in cansız bedenine ulaştı.

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