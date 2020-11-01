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İzmir'deki depremden 33 saat sonra mucize kurtuluş! Ahmet Çitim'in sağlık durumu nasıl

İZMİR depreminde yıkılan Rıza Bey apartmanının enkazından 33 saat sonra mucize bir kurtuluş yaşandı. Ekipler tarafından enkaz altından çıkarılan Ahmet Çitim, hastaneye götürülürken, bölgede çalışmalar sürdürülüyor.

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Ege Denizi’nde, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında dün saat 14.51’de, Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken, gece yarısı mucize yaşandı. Rıza Bey apartmanının enkazından devam eden arama kurtarma çalışmalarında depremden yaklaşık 33 saat sonra 00.38'de bir kişi daha canlı olarak çıkarıldı.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu enkazdan çıkarılan Ahmet Çitem'e ilk tedavi olay yerinde hazır olarak bekletilen sağlık ekiplerince yapıldı. Çitim daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ahmet Çitim'in saatler sonrası sağ olarak kurtarılması endişe içinde bekleyen ve yakınları enkaz altında vatandaşlara da umut oldu.  

Sağlık Bakan Fahrettin Koca ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Çitem'in kurtarıldığı Rıza Bey apartmanının enkazının bulunduğu alana geldi. Koca ve Dağ, burada çalışmalarını aralıksız sürdüren arama kurtarma ekipleri ile görüşüp, tebrik etti.

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