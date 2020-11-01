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Çukur'un 'Aliço'su Rıza Kocaoğlu enkaz başında arkadaşını bekledi! Canım Alim dayanamadı

İZMİR'deki 6.6'lık depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Çukur dizisindeki 'Aliço' rolüyle sevilen oyuncu Rıza Kocaoğlu, enkaz altında kalan Göztepe taraftarı arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un altında kaldığı enkazın başında beklerken acı haberi aldı. Ali ÇAğın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Afette şimdiye kadar 42 vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Enkaz altında olduğu tahmin edilen onlarca insandan Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz için de bir mucize bekleniyor. Enkaz başında olduğu öğrenilen oyuncu Rıza Kocaoğlu da arkadaşı için, "Dayan Ali" paylaşımında bulundu.

Kurtarma ekiplerinin Kaygusuz'un bulunduğu kata ulaştığı öğrenildi. Göztepe, genç taraftar için yaptığı sosyal medya açıklamasında, "Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

'Canım Ali dayan' dedi ama Ali dayanamadı
Göztepe taraftarı olan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da, arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un bulunduğu enkazın başına gitti. Kocaoğlu, Twitter hesabından da, "Canım Ali dayan" mesajını paylaştı. Kocaoğlu gece yarısı ise "Ali güzel Ali canım Ali Başımız sağolsun" mesajını paylaşarak ölüm haberini duyurdu. 


Göztepe acı haberi duyurdu
Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Başımız sağ olsun. Kardeşimiz Ali’yi, Ali Kaygusuz’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali’ye Allah’tan rahmet, camiamıza ve ailesine sabırlar diliyoruz.''

Anı olarak biletleri saklamış
Bir dönem kulüpte stajyer olarak da çalışan Kaygusuz'a ait el yazıları, Göztepe tişörtü ve anı olarak sakladığı Göztepe maçlarının biletleri Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkaz altından arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılmıştı.


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