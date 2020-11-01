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Yeni koronavirüs tedbiri! Kütahya Hisarcık'da ev ziyaretleri yasaklandı

KÜYAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında misafirlik ve ev ziyaretlerinin yasaklandığı açıklandı.

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Kütahya'nın Emet ilçesinde misafirlik süresiz yasaklanmıştı.  İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarının artması üzerine bu kez Hisarcık da misafirlik ve ev ziyaretlerinin yasaklandığını açıkladı. 

Kurul kararında, “Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle ilçemiz merkez ve köylerimizdeki vatandaşlarımızın misafirlik ve ev ziyaretlerine gelip gitmeleri yasaklanmıştır. Alınan bu yasaklama kararına uymayıp misafirliğe ve hane ziyaretlerine giden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

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