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Liverpool rekor egale etti; 85'te 3 puana ulaştı

İngiltere Premier Ligi'nde son şampiyon Liverpool, 1-0 geri düştüğü maçta West Ham United'ı 2-1 yendi. Sahasında 63. maçını da kaybetmeyen Kırmızılar, rekor egale etti; galibiyet golü ise 85. dakikada Jota'dan geldi.

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Liverpool, defanstaki hata sonucu 10. dakikada Pablo Fornals'ın golüyle 1-0 geri düştü. 42. dakikada Muhammed Salah, kendisinin ceza sahası içinde düşürülmesinden kazanılan penaltı atışını gole çevirdi ve skora eşitlik getirdi.

76. dakikada Diogo Jota'nın ağlara gönderdiği top, VAR incelemesi sonrası geçersiz sayıırken; 85'te yine Jota sahneye çıktı. Organize gelişen atakta Shaqiri'nin nefis pasını ağlarla buluşturan Jota, maçın skorunu ilan etti, Liverpool: 2 - West Ham United: 1

Manchester City maçı öncesi puanını 16 yapan Liverpool liderliğini sürdürdü. 4 maç sonra kaybeden West Ham United ise 8 puanda kaldı.

Rekor egale etti
Sahasındaki yenilgisizlik serisini 63 maça çıkaran Liverpool (52 galibiyet 11 beraberlik), evinde en uzun süre yenilgisizlik rekorunu egale etti. Anfield ekibi, rekorunu 1978-1980 sezonlarında kırmıştı. 

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