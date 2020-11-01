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HABER /  DÜNYA

Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı

Azerbaycan birliklerine saldırı girişiminde bulunan Ermenistan ordusu ağır kayba uğradı. Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan’a ait çok sayıda asker, 2 BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemleri, 8 topçu bataryası, 2 iletişim kulesi ve 5 askeri aracın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Ekim gün boyunca ve 1 Kasım sabaha karşı insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordu birliklerinin bulunduğu mevkileri ve cephe hattına yakın sivil yerleşim yerlerine çeşitli silahlarla, top ve roketatar sistemleriyle ateş açtığı bildirildi.

Çok sayıda kayıplar verdi
Açıklamada Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerinin aldığı önlemler sonucunda Ermenistan ordusunun çok sayıda kayıplar verdiği aktarıldı.

Azerbaycan ordusunun kontrolünde
Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan’a ait çok sayıda asker, 2 BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemleri, 8 topçu bataryası, 2 iletişim kulesi ve 5 askeri aracın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

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