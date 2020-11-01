Barcelona Deportivo Alaves'e takıldı Real farklı kazandı

La Liga'da Barcelona, deplasmanda Deportivo Alaves'le 1-1 berabere kaldı. Real Madrid ise 8. hafta maçında Huesca'yı deplasmanda 4-1 yendi.

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La Liga 8. hafta maçında Barcelona, Deportivo Alaves deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Katalan ekibi ligde üst üste 4. maçından da galibiyet çıkaramadı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Luis Rioja'nın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım ilk yarıyı da bu skorla kapattı. Barcelona 63. dakikada Antoine Griezmann ile beraberliği yakaladı. Alaves'te Jota Peleteiro 62. dakikada ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ligde geçen hafta sahasında Real Madrid'e mağlup olan Katalan takımı, bu hafta da Alaves'te puan kaybetti. Barcelona adına maçta tek olumlu gelişme, Griezmann'ın bu sezonki ilk golünü atması oldu.

Ligde iki maçı eksik olan Barcelona 8 puanla 12. sırada, Alaves aynı puanla 13. sırada yer alıyor.

Real Madrid farklı kazandı

Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e sahasında 3-2 yenildikten sonra El Clasico'da Barcelona'yı 3-1 yenen Real Madrid, 8. hafta maçında Huesca'yı deplasmanda 4-1 yendi. Eflatun Beyazlılar, bu galibiyetin ardından maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.