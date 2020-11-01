BIST 1.112
DOLAR 8,35
EURO 9,67
ALTIN 504,29
HABER /  SPOR

Barcelona Deportivo Alaves'e takıldı Real farklı kazandı

La Liga'da Barcelona, deplasmanda Deportivo Alaves'le 1-1 berabere kaldı. Real Madrid ise 8. hafta maçında Huesca'yı deplasmanda 4-1 yendi.

Abone ol

La Liga 8. hafta maçında Barcelona, Deportivo Alaves deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Katalan ekibi ligde üst üste 4. maçından da galibiyet çıkaramadı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Luis Rioja'nın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım ilk yarıyı da bu skorla kapattı. Barcelona 63. dakikada Antoine Griezmann ile beraberliği yakaladı. Alaves'te Jota Peleteiro 62. dakikada ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ligde geçen hafta sahasında Real Madrid'e mağlup olan Katalan takımı, bu hafta da Alaves'te puan kaybetti. Barcelona adına maçta tek olumlu gelişme, Griezmann'ın bu sezonki ilk golünü atması oldu.

Ligde iki maçı eksik olan Barcelona 8 puanla 12. sırada, Alaves aynı puanla 13. sırada yer alıyor.

Real Madrid farklı kazandı
Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e sahasında 3-2 yenildikten sonra El Clasico'da Barcelona'yı 3-1 yenen Real Madrid, 8. hafta maçında Huesca'yı deplasmanda 4-1 yendi. Eflatun Beyazlılar, bu galibiyetin ardından maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de felaket göz göre göre gelmiş! Yıkılan iki bina 'tescilli çürük' çıktı
'Erdoğan'a hakaret etmedim' diyen Macron'dan karikatür açıklaması
Prof. Dr. Burhan Kuzu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!
İtfaiyeci enkazda bulduğu altınları polise teslim etti! Altınların sahibi halen enkaz altında
Ankara'da kaza sonrası yanan otomobilde 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı
İzmir'de 33 saat sonra bir mucize kurtuluş daha! 50'li yaşlarda vatandaş kurtarıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Liverpool rekor egale etti; 85'te 3 puana ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı
Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı zor da olsa yenmeyi başardı
Çukur'un 'Aliço'su Rıza Kocaoğlu enkaz başında arkadaşını bekledi! Canım Alim dayanamadı
Yeni koronavirüs tedbiri! Kütahya Hisarcık'da ev ziyaretleri yasaklandı
Hekimoğlu 24. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar