Göztepe acı haberi duyurdu! Ali Çağın Kaygusuz depremde hayatını kaybetti

Göztepe, bir dönem kulüpte staj da yapmış olan Ali Çağın Kaygusuz'un İzmir'deki depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Türkiye, İzmir'deki yaralarını sarmaya çalışırken bir acı haber daha geldi.

Süper Lig ekibi Göztepe, İzmir Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Başımız sağ olsun. Kardeşimiz Ali’yi, Ali Kaygusuz’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali’ye Allah’tan rahmet, camiamıza ve ailesine sabırlar diliyoruz.''

Anı olarak biletleri saklamış

Bir dönem kulüpte stajyer olarak da çalışan Kaygusuz'a ait el yazıları, Göztepe tişörtü ve anı olarak sakladığı Göztepe maçlarının biletleri Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkaz altından arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılmıştı.