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Ozan Tufan'a Lyon'dan sonra Leicester City de talip oldu

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçta Ozan Tufan'ı yakından izleyen Lyon'da sonra Leicester City de milli futbolcunun peşinde düştü.

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Fenerbahçe ile birlikte A Milli Takım'da da performansıyla göz dolduran ve yıldızı her geçen gün parlayan Ozan Tufan'ı Leicester City'nin takip ettiği ortaya çıktı.

Bir süredir Ozan'ı takipte olan Premier Lig ekibinin F.Bahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Takvim'in haberine göre; Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda bulunduran Leicester'ın Ozan Tufan'ın menajeri ile temasta olduğu da gelen haberler arasında. Ancak İngiliz ekbinin işi kolay değil. Ozan Tufan'ı Fransız ekibi Lyon'un takip ettiği ve ciddi bir şekilde ilgilendiği de biliniyor.

Ozan için 20 milyon euro
Fenerbahçe yönetiminin ise Ozan Tufan konusundaki tavrında herhangi bir değişiklik yok. Sarı-lacivertliler, Ozan'ın serbest kalma bedelini yeni sözleşmesinde 20 milyon euro olarak revize etmişti.

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