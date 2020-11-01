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Rıdvan Dilmen: Galatasaraylı futbolcular "kötü oynayın" sonucu çıkarmış

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Galatasaray oyuncuları hocalarını mahcup etmediler. Açıklamadan "kötü oynayın" sonucu çıkarmış gibilerdi.'' dedi.

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Galatasaray, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü Ryan Babel'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların galibiyetini yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Fatih Terim'in maç öncesi açıklamaları kendisinden duymaya alışkın olmadığım biçimdeydi. İyi oyundan öte 3 puanı hedefleyen bir yaklaşım sunmuştu. Bunu da hem kadroda hem de oyuncu pozisyonlarında bazı değişiklikler yaparak sağlamaya çalıştı." dedi.

"Kötü oynayın" sonucu çıkarmış gibilerdi
Oynanan futbol hakında görüşlerini aktaran Dilmen, "Galatasaray oyuncuları hocalarını mahcup etmediler. Açıklamadan "kötü oynayın" sonucu çıkarmış gibilerdi. Sonuçta Galatasaray 3 puanı cebine attı ama sahada oynanan futbol çok kötüydü onlar adına" ifadelerini kullandı.

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