CHP'den "şimdi zamanı mı" dedirten paylaşıma tepki

TÜRKİYE, İzmir'deki yaralarını sarmaya çalışırken, CHP'den "şimdi zamanı mı" dedirten bir paylaşım geldi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan bu paylaşım sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Abone ol

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel CHP'li Mücahit Avcı ile Özlem Erdem'in dün akşam gerçekleşen nikah törenine katıldı. Ancak nikah töreninden sonra CHP İl Başkanlığı'ndan yapılan paylaşım tartışma yarattı.

Türkiye İzmir'e gözünü dikmişken, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi hesabından nikah paylaşımı yapılması tartışmalara neden oldu.

Yapılan açıklamada, "İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu; Genel Başkan Yardımcımız Onursal Adıgüzel ile birlikte Mücahit Avcı ve Özlem Erdem çiftinin nikah törenine katılarak mutluluklarına şahitlik etti" denildi.

İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu; Genel Başkan Yardımcımız Onursal Adıgüzel ile birlikte Mücahit Avcı ve Özlem Erdem çiftinin nikah törenine katılarak mutluluklarına şahitlik etti. pic.twitter.com/E0AfEszlmA — CHP İstanbul İl Başkanlığı (@CHP_istanbulil) October 31, 2020

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan bu paylaşım sosyal medyada tepkilere neden oldu. İşte sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları...