İzmir depreminde can kaybı 60'a yükseldi

Barış Sitesi'nde çalışmalara ara verildi

Arama kurtarma çalışmalarında dün 62 yaşındaki Emine Eren'in yaralı olarak çıkarıldığı 3 bloklu Barış Sitesi 'nde çalışmalara ara verildi. Binada deprem sırasında 11 kişi olduğu tespit edildi. 2 kişi sağ ve yaralı olarak kurtarıldı. 2 kişinin halen enkazın altında olduğu kaydedildi. Kayma tehlikesi nedeniyle çalışmanın durduğu bildirildi. Öte yandan bina enkazından bu ana kadar 7 kişinin cesedine ulaşıldı.