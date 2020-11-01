İzmir depreminde can kaybı 60'a yükseldi
İZMİR depreminin üçüncü enkaz kaldırma ve enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ölü sayısı saat saat artarken, enkaz başında sevinçli bir haber almak için bekleyiş sürüyor. AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 60, tedavisi devam edenlerin sayısının 218 olduğunu bildirdi.
İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı her saat artarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. 8 ayrı enkaz alanında yüzlerce kişilik ekipler cansız bedenlere ulaştıkça üzüntü artarken, en küçük bir canlı emaresi heyecan dalgası yaratıyor. Depremle ilgili son bilanço belli oldu.
AFAD: SAKOM’dan alınan bilgilere göre 60 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 940 vatandaşımızdan 722’si taburcu edilmiş olup, 218 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir.
Barış Sitesi'nde çalışmalara ara verildi
Arama kurtarma çalışmalarında dün 62 yaşındaki Emine Eren'in yaralı olarak çıkarıldığı 3 bloklu Barış Sitesi 'nde çalışmalara ara verildi. Binada deprem sırasında 11 kişi olduğu tespit edildi. 2 kişi sağ ve yaralı olarak kurtarıldı. 2 kişinin halen enkazın altında olduğu kaydedildi. Kayma tehlikesi nedeniyle çalışmanın durduğu bildirildi. Öte yandan bina enkazından bu ana kadar 7 kişinin cesedine ulaşıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgileri paylaştı. İşte Oktay'ın açıklamasından satır başları...
- 1238 binada çalışmaları tamamlamış durumdayız. Bornova'da 4 ağır hasarlı binamız, bir orta hasarlı, 111 az hasarlı binamız var. Bayraklı'da 6 bina yıkık, 7 bina acil yıkılacak durumda, 9 bina ağır, 3 orta ve 260 bina da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda, 586 binada hasar yok. Seferihisar'da ne yıkık ne de hasarlı binamız yok.