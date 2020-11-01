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Fahrettin Koca'dan İzmirlilere uyarı: Yeni kayıpların önüne geçelim

Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de yaşanan depreme ilişkin ''Hepimiz can kurtarma derdindeydik. Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim.'' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki 6,6'lık depremin ardından son gelişmeleri aktardı. Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

''Geçen süre zarfında 5 binin üzerinde depremzedeye sağlık hizmeti sunuldu. Hastanelerimizde tedavi altına alınan kişi sayısı 896’dır. Bu sabah itibariyle tedavisi tamamlanıp taburcu edilen hasta sayımız 682’dir. 58 kişi servis ve yoğun bakımda yatırılmak üzere, gözlem ve müşahede altında olan kişiler dahil toplam 214 vatandaşımızın da tedavisi devam ediyor. Yatan hastalarımızdan 8 kişi yoğun bakımda. 3 kişinin durumu maalesef ciddiyetini koruyor.

''Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak''
Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak.

''Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz''
Hepimiz can kurtarma derdindeydik. Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim.

''Bu sabah Ahmet amcamız diyalize alındı''
Gece saat 01.00 sıralarında hepimizi mutlu eden bir gelişme olmuştu. 70 yaşındaki büyüğümüz Ahmet Çitim, hayata gösterdiği bağlılığın gücü, UMKE ile AFAD ekiplerinin yardımıyla yıkıntıların arasından sağ çıkmayı başardı. Bu ana ben de tanıklık etmiştim. Bu sabah Ahmet amcamız diyalize alındı, genel durumu iyi, Ahmet amcamıza acil şifalar diliyorum."

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