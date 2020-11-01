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HABER /  DÜNYA

Afrika’nın en zengin kadınının eşi Dubai’de öldü

Demirören Haber Ajansı

Afrika'nın en zengin kadını Isabel dos Santos'un kocası Sindika Dokolo (48), Dubai sahilinin açıklarında perşembe günü dalış kazasında hayatını kaybetti. Kongolu işadamı ve sanat koleksiyoncusu Dokolo’nun deneyimli bir dalgıç olduğu ve dalış sırasında problem yaşadığı kaydedildi.

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Sindika Dokolo’nın arkadaşı Cedric Mala, dalış sırasında Dokolo’nun problem yaşadığını ifade ederek, doktorlarının müdahalesine rağmen Dokolo'nun hayatını kaybettiğini söyledi. Dokolo’nun dalış sırasında yaşadığı problem hakkında bilgi verilmezken, eşi Isabel dos Santos kocasının fotoğrafını “Aşkım” mesajıyla yayınladı.

Angola'yı 38 yıl yöneten Jose Dos Santos'un kızı Isabel, Afrika’nın en zengin kadını olarak biliniyordu. Dos Santos bu yılın başlarında, babası Jose'nin yönetimi sırasında elmas, petrol ve telekomünikasyonla ilgili anlaşmalardan milyonlarca dolarlık kamu parasını zimmetine geçirmekle suçlanmıştı. Santos iddiaları reddetmiş ve savcıların sahte evrak üreterek kendisini suçladığını iddia etmişti. Sindika Dokolo, 2002 yılında Isabel dos Santos ile evlenmiş ve çiftin üç çocuğu olmuştu.  

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