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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burhan Kuzu'ya rahmet diledi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'ya rahmet diledi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'ya Allah'tan rahmet diledi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli yol ve dava arkadaşımız, akademik ve siyasi şahsiyeti ile seçkin bir yeri olan Burhan Kuzu hocamızı kaybetmenin derin hüznü içerisindeyiz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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