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Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama! 15 Temmuz'dan sonra 20 bin 571 ihraç

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika flaş açıklamalar geldi. "​15 Temmuz'dan bu güne 20 binden fazla personelin ihraç edildiğini duyuran MSB, Dağlık Karabağ'da barışın tek şartını da açıkladı...

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) son dakika çarpıcı açıklamalar geldi. "Kalıcı barış ve istikrar, Ermenistan'ın terörist ve paralı askerleri geri göndererek 30 yıldır işgal ettiği Azerbaycan'ın öz topraklarından çekilmesiyle sağlanacaktır." denildi. İşte MSB açıklamasından öne çıkan başlıklar...

- Son bir ayda yurt içinde 56, yurt dışında 78 olmak üzere 134 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

- ​15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam,  20 bin 571 personel ihraç edilmiş, 3 bin 551 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir.

- Kalıcı barış ve istikrar, Ermenistan'ın terörist ve paralı askerleri geri göndererek 30 yıldır işgal ettiği Azerbaycan'ın öz topraklarından çekilmesiyle sağlanacaktır.

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