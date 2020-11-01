Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Burhan Kuzu'ya siyasilerden veda!
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Prof.Dr. Burhan Kuzu siyaset dünyasını yasa boğdu. Birçok isim Kuzu'nun ardından başsağlığı mesajı yayınladı.
AK Parti kurucu üyelerinden biri olan Burhan Kuzu kısa bir süre önce koronavirüse yakalandı. İstanbul'da hastanede tedavisi sürdürülen Burhan Kuzu yaşam mücadelesini kaybetti. 3 dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliği ve Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapmıştı. AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi olan Burhan Kuzu, iki çocuk babasıydı.
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Burhan Kuzu'nun ölümü siyaset dünyasını sarstı. Her kesimden siyasi Kuzu için başsağlığı mesaj yayınladı. İşte o paylaşımlar:
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