Siirt'te üretiliyor Avrupa'dan sipariş yağıyor fiyatı dudak uçuklattı
Üretici Veysel Varıl, menengiç ağaçlarından elde ettiği gizven taneleriyle organik sabun yaptı. Avrupa'dan talep yağıyor
SİİRT'teki Botan Nehri kıyısında bulunan arazisinde yetiştirdiği bıttım ağaçlarından elde ettiği gizven tanelerini kaynatarak organik bıttım sabunu elde eden Veysel Varıl, siparişlere yetişemiyor.
Bıttım sabununun tamamen doğal ortamlarda yapıldığını ve birçok hastalıklara faydasının olduğunu anlatan Varır, "Dededen kalma mesleğimiz olan bıttım sabunu üretimini tekrar hayata geçirdim. Bıttım sabunlarını eski usulüne uygun bir şekilde yaparak satmaya başladım." diye konuştu.
Yurtdışından sipariş yağdığını belirten Varır "Bunu gören gerek Siirt merkezde ve gerekse ülke dışında birçok vatandaş beni arayarak ürettiğim sabunu satın almak istediler. Gün geçtikçe işlerim açılmaya başladı ve şimdi sipariş alıyorum ve ona göre bıttım sabunu üretimi yapıyorum" dedi.
Sonbahar aylarında üretime başladığını söyleyen Varır, yılda ortalama 15 ton bıttım sabunu elde ettiğini anlattı. Varır, "Bıttımın meyvesi her yıl eylül ayında hasadına başlanır ve ekim ayına kadar sürer. Her yıl 15 ton bıttım sabunu üretiyorum. Ürettiğimiz sabunu tamamen doğal ortamlarda yapıyorum." diye konuştu.