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İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

 İZMİR’de yıkıma neden olan depremle ilgili sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan bir kişi Antalya’da gözaltına alındı.

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 İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından İzmir'de yıkıma neden olan depreme ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşımlarla ilgili 25 kişi hakkında işlem başlatıldığını, bu kapsamda 6 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bu sabah yapılan açıklamada ise, İzmir depremi ile ilgili provakatif paylaşım yapan bir şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Adı açıklanmayan şüpheli, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan adliyeye çıkarılacak.

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