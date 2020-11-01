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Minik Elif için umutlu bekleyiş sürüyor

İZMİR’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı’nda kurtarma çalışmaları sürerken, enkaz altında olan 3 yaşındaki Elif Perinçek’in yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

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Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı’nda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 14’ü sağ olmak üzere 24 kişiye ulaşılırken, enkazın altındaki vatandaşları kurtarmak için ekipler çalışmalarına aralıksız sürüyor. Apartmanın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikizleri Ezel ve Elzem yaralı olarak kurtarıldı, oğlu Umut'un ise cansız bedenine ulaşıldı. Perinçek'in 3 yaşındaki kızı Elif ise hala enkaz altında bulunuyor.

Minik Elif'in yakınları, apartmanın enkazı başında, ekiplerden gelecek haberi bekliyor. Herkesten Elif için dua etmesini isteyen dayı Özgür Dereli, “Kardeşim ve iki yeğenimin sağlık durumları iyi. Ancak Umut’umuzu kaybettik. Elifimiz ise hala enkazın altında. Bulunduğu yerde beton bloklar olduğu için ekipler oldukça hassas bir çalışma yürütüyor. O yüzden henüz ulaşamadılar. Binanın sol tarafta rahatlıkla çalışabiliyorlar. Ancak 3'üncü ve 4’üncü katlarda insanlar zarar görmesin diye dikkatli davranıyorlar. Elif'imizden umutlu haberler bekliyoruz, ancak her geçen dakika tedirginliğimiz artıyor. AFAD ekipleri de sık sık gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Biraz daha zaman alacak çünkü beton bloklar ekipleri zorluyor. 3 yaşındaki bir çocuk ne kadar dayanır bilmiyorum ama biz dayanmak zorundayız. Elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor” dedi.

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